Milano, corteo non autorizzato "No Green pass" blocca corso Sempione

Almeno 2mila manifestanti "No Green pass" hanno bloccato corso Sempione, a Milano, dopo avere attraversato in corteo il centro cittadino. Una volta arrivati all'Arco della pace, luogo indicato loro dalla Questura per un presidio statico, i contestatori hanno, a sorpresa, proseguito la marcia lungo corso Sempione per poi fermarsi davanti alla sede della Rai, dove i manifestanti hanno scandito frasi come "libertà", "buffoni" e "no Green pass".