Imperia, bidella senza Green pass entra ancora a scuola: multata per tre giorni di fila

Per la terza volta consecutiva, è entrata a scuola senza Green pass , ha timbrato ed è stata allontanata e sanzionata con 400 euro di multa. Protagonista della vicenda è Laura Muratore , una bidella non vaccinata dell'istituto tecnico superiore Ruffini di Imperia, che rivendica il proprio diritto al lavoro. "Ho avuto il Covid, quindi ho diritto a ottenere il Green pass", ha commentato la diretta interessata.

La vicenda - Mercoledì, all'apertura delle scuole, era dovuta intervenire la polizia, perché la collaboratrice scolastica non voleva allontanarsi; giovedì i carabinieri. Venerdì, invece, "non è stato necessario avvisare le forze dell'ordine, in quanto ha accettato il provvedimento di allontanamento che le ho consegnato. Le ho anche detto che in caso contrario sarebbe stata denunciata per interruzione di pubblico servizio", ha spiegato il dirigente scolastico Luca Ronco.

Il protocollo - Stando a quanto previsto dal protocollo, il dipendente della scuola sprovvisto di Green pass ha l'obbligo di presentarsi per cinque giorni di fila a scuola per non incorrere nella contestazione di assenza ingiustificata: deve annunciare di non avere il certificato e ritirare il conseguente provvedimento di allontanamento. Al quinto giorno, in questo caso lunedì, scatta la sospensione. La donna ha invece voluto entrare a scuola timbrando il cartellino. A quel punto è stata fermata e multata. Ha ricevuto perciò tre sanzioni da 400 euro ciascuna in tre giorni per un totale di 1.200 euro.



La replica della bidella: "Ho avuto il Covid ad agosto" - "Sono stata male verso metà agosto, ma quando ho effettuato il tampone, questo è risultato negativo", ha spiegato Muratore, per poi sostenere di aver successivamente effettuato pure un test sierologico del sangue, dal quale emergerebbe la presenza di anticorpi che testimoniano la malattia. "Ho diritto al Green pass - ha aggiunto - e adesso sto valutando con il mio avvocato quali azioni intraprendere".



La bidella ha dichiarato di aver richiesto, senza ottenerla, l'assistenza domiciliare durante la malattia. La Asl1 Imperiese fa sapere che è disponibile ad accogliere eventuale istanze della collaboratrice scolastica, previo invio di documentazione. Se dovessero sussistere i requisiti, l'azienda sanitaria opererà da tramite col Ministero della Salute per farle ottenere il Green pass.

Per quanto riguarda le multe, la bidella ha affermato: "Io, multata? Non mi risulta di essere stata sanzionata, ma se così fosse, non pagherei, perché non ho mica ammazzato qualcuno". Il dirigente scolastico l'ha già sanzionata tre volte (ma il verbale non viene consegnato subito) e in due casi ha pure richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, perché la donna si rifiutava di uscire dall’edificio.