Milano: lei vuole separarsi, lui la picchia e la getta dal balcone

Prima l'ha picchiata e poi l'ha spinta giù dal balcone facendola precipitare in strada dopo un volo di 5 metri. Vittima della violenza del marito che non accettava l'idea di essere lasciato, è stata una 45enne di origine peruviana malmenata al culmine di una lite avvenuta in un appartamento al primo piano di uno stabile di via Bernardino Bellincione, nella popolare zona Feltre a Milano. A dare l'allarme è stata la stessa vittima che è riuscita a citofonare alla sua vicina di casa.

Il marito, un peruviano di 47 anni incensurato e regolare in Italia, è stato arrestato verso le 9.30 a casa della madre in via Tortona dagli agenti delle Volanti che erano intervenuti verso le 6 in via Bellincione. Con lui aveva ancora la borsa di plastica con i suoi abiti sporchi di sangue con cui era stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre usciva dallo stabile.

Il suo arresto con l`accusa di tentato omicidio è stato convalidato ed è stato recluso a San Vittore a disposizione dell`autorità giudiziaria. A dare l'allarme è stata la stessa vittima che è riuscita a citofonare alla sua vicina di casa, una 52enne originaria dell'Ecuador, che l'ha soccorsa e ha dato l'allarme al 112.

La 45enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda, dove si trova ancora ricoverata non in pericolo di vita e dove dovrebbe essere ascoltata dalla polizia. Al momento della violenta lite, i due figli della coppia, una ragazza minorenne e un ragazzo maggiorenne, non erano in casa.