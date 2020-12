Como, litiga con la moglie e fa 450 km a piedi per smaltire la rabbia: trovato dalla polizia a Fano

lapresse

Era uscito di casa per smaltire la rabbia dopo l’ennesimo litigio con la moglie. Una passeggiata iniziata a Como e finita a… Fano. Protagonista della singolare vicenda un 48enne, che ha percorso 450 chilometri a piedi. A trovarlo casualmente, alle 2 di notte, dei poliziotti che stavano facendo i controlli su strada per verificare il rispetto del coprifuoco imposto dalle normative anti-Covid. L'uomo, che camminava sul bordo della strada, è stato portato in commissariato, dove si è scoperto che mancava da casa da una settimana. E' stato anche multato per la violazione del coprifuoco.