Milano, l'appello della mamma di un bimbo autistico: "Nell'auto rubata c'è il quaderno con cui comunica, restituitelo"

E' disperato l'appello che mamma Vanessa, 39enne di Vittuone (Milano), lancia dal suo profilo Facebook nella speranza di recuperare la sua vecchia Mazda con il suo prezioso contenuto : un seggiolino e un passeggino (dispositivi speciali adattati alla neurodiversità), oltre alla cartella clinica e ai documenti sanitari del più piccolo dei suoi tre figli, che è affetto da autismo non verbale. Ma altrettanto fondamentale, come riferisce Il Corriere della Sera, è riavere il quaderno con immagini con cui il bimbo, che ha 4 anni, riesce a comunicare con i suoi famigliari.

"Per comunicare con noi - racconta mamma Vanessa al Corriere - usa un quaderno apposito, con le foto di ciò che desidera fare. Per lui è un oggetto indispensabile e lo portiamo sempre con noi: così, quando ci hanno rubato l'auto (una Mazda 5 grigio scura targata DS471HN), oltre al danno economico ci hanno portato via anche questa 'agenda visiva', che era stata preparata dagli specialisti che lo seguono".

La donna rinnova la sua preghiera sia a chi ha rubato l'auto sia a chi può aiutare a ritrovarla. "Questo furto ci ha messo davvero in ginocchio - spiega mamma Vanessa. - L'auto ci serve per portare mio figlio alle terapie, due volte alla settimana all'ospedale di Magenta e due volte al centro dell'Associazione l'Abbraccio Onlus, che si occupa di persone affette da autismo. Sono stati loro a prepararci quel quaderno con cui comunica con noi e del quale abbiamo tanto bisogno".