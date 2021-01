Auto rubata e poi restituita a una disabile a Bari, parla la donna: "Perdono i ladri, ma non fatelo mai più a nessuno"

Facebook

Ha perdonato i ladri che le hanno rubato e poi restituito l'auto la donna barese di 56 anni affetta da sclerosi multipla. Maria Elena Damiani però lancia un appello a quelle persone: "Non fatelo più. E non solo a chi è disabile, a nessuno". "Mia madre non serba rancore - racconta la figlia Rita, che dopo il furto ha lanciato l'appello via social per riavere indietro quell'auto -, ma ai ladri chiede di non rubare mai più".