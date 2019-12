Bari, rubata l'auto a due sorelle disabili: "Aiutateci a ritrovarla"

Antonia Cannito è una ragazza invalida di Altamura, in provincia di Bari , che ha lanciato un appello disperato su Facebook dopo aver subito il furto dell'auto . La vettura, infatti, è omologata per persone disabili ed è l'unico mezzo a disposizione di Antonia e della sorella, anche lei costretta su una sedia a rotelle . La donna ha così deciso di rivolgersi ai quotidiani locali, oltre che ai social, per cercare di recuperare un Fiat Doblò, il loro unico mezzo per per spostarsi autonomamente.

"Compassione per i ladri" - Antonia e la sorella sono convinte che i ladri fossero perfettamente consapevoli di aver rubato un'auto omologata per persone disabili. "Provo compassione per queste persone che, pur trovandosi chiaramente di fronte ad un'auto omologata per 2 disabili, hanno perseverato nel loro intento criminoso", ha scritto infatti Antonia su Facebook.

Molto più di un furto - Come si può leggere nel post, la macchina rubata non consentiva alle due donne solo di spostarsi ma in generale di poter essere autonome e quindi di poter "vivere", come ha sottolineato Antonia. L'auto che lei e la sorella stanno cercando di recuperare è una Fiat Doblò bianca targata FL043SC.