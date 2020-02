Milano, incendio in un palazzo Aler: due morti, coinvolte 24 persone

Grave incendio in una palazzina Aler di otto piani a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. Su un totale di 24 persone coinvolte, due sono morte. Avevano 52 e 80 anni. Tra i condomini c'è anche un disabile che però non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Sette persone sono state invece portate al pronto soccorso.