A Massa Carrara una palazzina brucia e l'uomo si getta dal terrazzo per dare l'allarme e salvare la famiglia

Imprigionata in una palazzina in fiamme a Massa, una famiglia è riuscita a sopravvivere grazie al gesto eroico di un padre che si è gettato dal terrazzo del primo piano per riuscire a dare l'allrme e liberare i due figli di 7 e 14 anni, la moglie e i suoi genitori. Dopo l'arrivo dei vigili del fuoco, le sei persone sono state trasportate in ospedale: l'uomo è arrivato al pronto soccorso con codice rosso ma non è in pericolo di vita.