Milano, due morti nell'incendio di un sottotetto nella zona dei Navigli

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco l'incendio si è scoppiato intorno alle tre e mezza di notte in una palazzina in alzaia Naviglio Grande 156, mentre i due stavano dormendo. La coppia, lui originario di La Spezia, lei di Milano, sarebbe quindi stata sorpresa nel sonno e sarebbe morta sia per l'intossicazione sia per le ustioni. La terza persona presente, una 59enne parente della donna, non ha invece avuto bisogno di assistenza sanitaria.