Milano, crolla soletta in una escape room: grave donna

Una donna di 30 è ricoverata in gravi condizioni, dopo essere caduta dal secondo piano di una escape room, stanza in cui si svolgono gioghi di ruolo, a Milano, a causa del crollo della soletta. Secondo quanto ricostruito da 118 e vigili del fuoco, la donna martedì sera stava compiendo il percorso all'interno della "Casa Maledetta" cosi' si chiama il locale, quando il pavimento è ceduto ed è caduta per alcuni metri.