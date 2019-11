Milano, incendiò casa e uccise le sorelle nel 2015: arrestato 68enne | Il gip: "Temeva per l'eredità"

Il 68enne Giuseppe Agrati è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile dell'omicidio volontario aggravato delle sue due sorelle commesso incendiando l'abitazione in cui dormivano a Cerro Maggiore (Milano). Il fatto è avvenuto il 13 aprile 2015. Le indagini, svolte su delega della Procura Generale della Repubblica di Milano, sono iniziate in seguito dell'avocazione del fascicolo processuale precedentemente in carico alla Procura di Busto Arsizio.