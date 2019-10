Pietro Maso si confessa in tv: "Ho ucciso i miei genitori perché volevo stupire a tutti i costi"

Nell'intervista rilasciata al canale Nove, Maso racconta di essersi sempre ispirato a uno dei protagonisti di Miami Vice, Don Johnson: "Era il mio guru: così bello, così giovane e così pieno di vita. Il telefilm proponeva una visione aperta e mai vista della realtà, il fascino di una Ferrari bianca. Nella mia testa ero uguale a lui. Volvevo stupire e per avere gli occhi addosso mi mettevo le cose più vistose. La punta è stata quando mi sono presentato in discoteca con la tuta da sub".



Il piano folle di uccidere i genitori nasceva dal bisogno continuo e incessante di soldi per poter condurre una vita al di sopra delle sue possibilità: "Dovevo avere sempre il portafoglio pieno. Non ero mai soddisfatto, ero un morto che camminava".



Poi la tragica ricostruzione di quella sera: "Ci siamo caricati con la canzone di Phil Collins per Miami Vice. Avevamo indossato delle maschere da diavolo. Tutti tranne me: io la maschera ce l’avevo già". I quattro killer improvvisati a quel punto colpiscono i genitori di Maso con spranghe e padelle e cercano di soffocarli: "Alla fine c’era un silenzio e un odore di sangue spaventoso", ricorda.



Ventidue anni dopo Maso esce dal carcere ma entra nel tunnel della cocaina e viene ricoverato in una clinica per disintossicarsi. Le sorelle inizialmente lo perdonano ma poi vengono messe sotto scorta in seguito a delle intercettazioni in cui lui le minacciava. Nel 2017, il tribunale di Milano lo assolve dall'accusa di minacce alle sorelle riconoscendo uno stato alterato al momento dei fatti ma i rapporti con le donne si sono comunque interrotti.



Maso rivela infine di aver ricevuto una telefonata da Papa Francesco a cui aveva scritto per chiedere perdono a Dio: "Non ci potevo credere. Mi ha anche chiesto di pregare per lui. Lui, il Papa, che chiedeva a me di pregare per lui. Io, che sono l’ultimo, il maledetto, l’assassino, il mostro".