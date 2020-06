Milano, imbrattata la statua dedicata a Indro Montanelli

La statua dedicata a Indro Montanelli, collocata nell'omonimo giardino di via Palestro, nel centro di Milano. è stata imbrattata con della vernice rossa. "Razzista, stupratore", la scritta che è stata fatta in nero sulla base della statua che raffigura il giornalista. Nei giorni scorsi l'associazione di Sentinelli ne aveva chiesto la rimozione, sull'onda delle manifestazioni antirazziste scoppiate in tutto il mondo dopo l'uccisione di George Floyd.