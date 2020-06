Floyd, i manifestanti abbattono le statue del presidente Jefferson e di Colombo

I manifestanti che negli Usa continuano a protestare contro l'uccisione di George Floyd e le violenze della polizia contro gli afro-americani hanno abbattuto la statua del presidente Thomas Jefferson Davis a Richmond , in Virginia. La rabbia dei dimostranti si era riversata poco prima anche contro due monumenti di un altro personaggio simbolo degli Stati Uniti, Cristoforo Colombo: una sua statua decapitata a Boston, l'altra buttata in un lago a Richmond.

A Richmond abbattuta la statua di Jefferson - A Richmond, la rabbia della folla si è poi riversata contro il monumento del presidente della Repubblica confederale degli Stati Uniti d'America, l'uomo che ha guidato gli Stati del Sud tra il 1861 e il 1865, durante la sanguinosa guerra di secessione. Alcuni video postati sui social mostrano il monumento che viene abbattuto e trascinato via, mentre la folla scandisce urla di protesta e di rabbia.

Episodi di vandalismo a Portsmouth - Un altro episodio simile a 80 miglia di distanza, a Portsmouth, dove i dimostranti hanno decapitato e portato via altre quattro statue.

Boston, rimossa la statua di Colombo - Il monumento di Colombo, ha detto il sindaco di Boston Marty Walsh, sarà ora sistemato in magazzino mentre saranno avviati "confronti" sul "significato storico" dell'incidente e si discuterà se riportare o meno sul posto la statua dell'esploratore italiano.

Richmond, una statua di Colombo gettata nel lago - Quella di Boston è la seconda statua di Colombo vandalizzata in questi giorni di alta tensione negli Usa. A Richmond, in Virgina, un altro monumento dedicato al genovese, nel Byrd Park, era stato abbattuto e gettato in un lago durante una protesta per la morte di Floyd. Dopo averlo legato con alcune corde, i manifestanti lo hanno dato alle fiamme mentre il piedistallo vuoto veniva dipinto a spruzzo e coperto da un cartello sul quale è stato scritto "Colombo rappresenta il genocidio".

Già in passato la stata di Boston era stata oggetto di atti di vandalismo: venne decapitata anche nel 2006, mentre quattro anni fa fu imbrattata di vernice rossa con le parole "Blak lives matter", spruzzate sulla base.