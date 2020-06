New Jersey, spunta altro video: ancora un afroamericano ucciso da un agente

Spunta un nuovo video che cattura l'uccisione di un afroamericano disarmato dopo essere stato fermato in New Jersey da un poliziotto bianco per eccesso di velocità. L'agente chiede a Maurice Gordon, 28 anni, di sedersi nella propria auto in attesa del carro attrezzi dopo che la vettura è finita in panne. Il 28enne avrebbe tentato di sedersi al posto di guida: l'agente usa lo spray urticante, poi lo tira fuori dall'auto e gli spara 6 volte.