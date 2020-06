Proteste negli Usa, Trump: "L'anziano ferito dalla polizia? Un provocatore"

Buffalo, agenti spintonano a terra un anziano manifestante Ansa 1 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 10 di 12 Ansa 11 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo Donald Trump, il 75enne Martin Gugino, rimasto ferito dopo essere stato spinto a terra da due poliziotti di Buffalo durante le proteste per la morte di George Floyd, avrebbe esagerato la caduta per "incastrare" gli agenti. Il presidente Usa lo ha scritto su Twitter. "Potrebbe essere un provocatore di Antifa", ha detto. Gugino, che in un video compare sanguinante, è ricoverato in gravi condizioni.