Usa 2020, Trump preoccupato: arranca nei sondaggi dopo il caso Floyd

C'è preoccupazione all'interno dello staff di Donald Trump. I sondaggi interni indicano un crollo fra gli indipendenti in seguito all'uccisione di George Floyd e al coronavirus. E al momento non si intravede un cambio di passo: il suo messaggio di "law and order" non risuona con l'elettorato e il presidente ha, inoltre, un vero e proprio problema con le donne, che in massa sembrano averlo scaricato.