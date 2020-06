Marcia per George Floyd, Trump rompe il silenzio: "Ordine e legalità"

Il presidente americano Donald Trump, nel giorno in cui l'America intera marcia contro il razzismo e la polizia violenta, rompe un silenzio durato ore e twitta "Law and order" ("Legalità e ordine"). Un messaggio lanciato dall'interno di una Casa Bianca mai così blindata e circondata da decine di migliaia di manifestanti pacifici, che da ore protestano anche per le altre strade di Washington.