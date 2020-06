Caso Floyd, 75enne spinto a terra da agenti a Buffalo: è grave

Buffalo, agenti spintonano a terra un anziano manifestante Ansa 1 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 10 di 12 Ansa 11 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Due agenti della polizia di Buffalo, negli Stati Uniti, sono stati sospesi senza stipendio dopo aver spinto a terra un uomo di 75 anni nel corso delle proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd. L'anziano è stato portato in ospedale in gravi condizioni dopo aver sbattuto la testa sul marciapiede. Nelle immagini girate e pubblicate online, si vede il 75enne avvicinarsi a un gruppo di agenti in tenuta antisommossa, per poi essere spinto.