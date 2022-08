Milano, esce dal carcere e rapina una banca: "Devo mantenere mio figlio di 14 anni, mi servono 5mila euro"

In fuga con i soldi

- La banca in cui è entrato è la Popolare di Sondrio in via Farini, dove l'uomo ha fatto il suo ingresso lunedì intorno alle 12:30. Aveva il volto coperto da una mascherina chirurgica. Una volta nell'ufficio del direttore, ha chiesto i soldi con le forbici in mano. Il direttore gli ha spiegato di non potergliene dare più di 3mila. L'uomo allora li ha presi e ha afferrato anche una busta che conteneva 54 euro in moneta. Uscito dalla banca, è scappato verso via Valtellina, percorrendo via Galli.