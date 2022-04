Milano, aumentano i poveri in coda al Pane Quotidiano: nel sabato santo toccate le 4200 persone

Se solitamente al

Pane quotidiano di Milano

4200

Mattino Cinque News

dare gratuitamente cibo

la richiesta di viveri riguarda 1500/1600 persone, nel sabato santo di quest'anno si è arrivati alle. È ciò che rivela l'inviata di "", in diretta davanti a una delle sedi meneghine dell’associazione, nata con l'obiettivo dialle fasce più in difficoltà della popolazione.

"Questo numero non è mai stato toccato in due anni di Covid, segno che

la crisi aumenta

lunghezza della coda

molte mamme con i passeggini

, così come sono aumentati i costi dei beni", continua la giornalista, mostrando la. Tanti, anche in questo caso, gli uomini e le donne in attesa, diversi per età e Paese di origine, tra cui