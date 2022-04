Economia e turismo: l'Italia colpita dal conflitto

Le conseguenze del

conflitto in Ucraina

prospettive di crescita

51%

67%

Coldiretti,

40%

15 miliardi di euro all’anno

e le spinte inflattive sulle materie prime arrivano sulla tavola degli italiani e sulledel nostro Paese. I due elementi spingono dell’aumento dei costi correnti per la produzione della frutta italiana, che sale alper l’ortofloricoltura con un impatto traumatico per le aziende agricole. Le stime sono diche tratteggia uno scenario preoccupante per un settore che garantisce all’Italia 440 mila posti di lavoro, ildel totale in agricoltura, con un fatturato dipari al 25% della produzione agricola totale.

Palazzo Chigi

documento di economia e finanza

prodotto interno lordo 2022 al 3,1%

ha preso atto degli effetti economici della guerra in Ucraina e nelvarato da pochi giorni ha previsto una crescita delcontro le precedenti stime al 4,7%. Dopo aver speso 5 miliardi circa nel Decreto Bollette per attutire l’impatto dei rincari energetici, ne conserva altrettanti per aiutare famiglie e imprese.

Altri numeri in chiaroscuro li ha messo nero su bianco

Confindustria

dimezzata addirittura al +1,9%

crescita della bolletta energetica italiana di 5 miliardi e 700 milioni

che attraverso il suo centro studi ha stimato una crescita del PIL 2022, con un’ampia revisione al ribasso rispetto alle stime dello scorso ottobre. Petrolio, gas, carbone: i prezzi sono schizzati verso l’alto e questo secondo l’associazione con sede a Roma porterà a unasu base mensile, ovvero in un maggior onere di 68 miliardi circa su base annua. Uno scontrino troppo salato su molte imprese che verrebbero così spazzate fuori dal mercato.

Ma la guerra e l’inflazione già scontano i loro effetti sul

turismo pasquale

Confcommercio

8 milioni di italiani

. Roma, Firenze, Venezia, Milano: secondo uno studio disolosi dicono intenzionati a partire e la metà ha già confermato la vacanza. Un sottomultiplo rispetto agli oltre 21 milioni di viaggiatori della Pasqua 2019 che registrò un giro d’affari di circa 8,2 miliardi di euro.

Insomma, milioni d'italiani preferiscono rimanere in casa ma quest’anno

la pandemia sembra proprio non c’entrare nulla