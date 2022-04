Agricoltura 2.0 al servizio dell'ambiente

Cosa succede quando

quattro giovani

The Circle

dalle idee innovative ripensano un settore tradizionale come l’agricoltura? Nascono aziende come, capaci di rivoluzionare il modo di produrre cibo.

Lavorare in modo competitivo e sostenibile si può e The Circle ne è l’esempio.

5000 mq di serra alle porte di Roma

acquaponica

senza sprecare nulla

, il più grande impianto diin Europa. Tecnologico ed eco-friendly, è in grado di coltivare tutto l’anno prodotti di altissima qualità,

Alla base di questa tecnica c’è

l’unione tra acquacoltura e coltivazione di ortaggi fuori suolo

coltivazione verticale

riciclo

filtrata

. Ciò che rende The Circle un’azienda davvero particolare è il filo che connette l’allevamento di pesci alladi piccoli ortaggi ed erbe aromatiche. Un ingegnoso sistema dipreleva l’acqua dalla vasca in cui i pesci sono allevati e la depura. Una volta, viene usata per irrigare le piante disposte in torri verticali interamente fuori suolo e brevettate dai fondatori di The Circle.

Grazie a queste tecnologie l’impianto diventa

un ciclo chiuso, senza sprechi

. L’acqua arriva dall’alto e le piantine assorbono solo quella necessaria. In un sistema tradizionale l’acqua in eccesso andrebbe sprecata, qui invece viene recuperata e rispedita alle piscine. Da lì il ciclo ricomincia.

Tgcom24

Un risparmio d’acqua del 90%

Bando a fertilizzanti

economia circolare

uso intelligente dello spazio

. 135 litri per ogni kg di ortaggi coltivati. E non finisce qui.o diserbanti, sono direttamente i pesci a fornire il concime con i loro escrementi. Un progetto che segue alla lettera l’abc dell’. Dal recupero e dalla valorizzazione di uno scarto all’azzeramento delle emissioni, grazie all’uso di pannelli fotovoltaici per produrre tutta l’elettricità utile. Fino all’

La coltivazione verticale è sostenibile in tutti i sensi, anche per quanto riguarda il suolo. All’interno delle serre di The Circle si coltivano costantemente più di

25mila piante

dieci

. È possibile perché nello spazio che nell’agricoltura tradizionale servirebbe per una sola insalata, se ne riescono a produrre. E potrebbero essere anche di più, il solo limite è l’altezza.

Risparmio di suolo, acqua e nutrienti. The Circle è un modello

esportabile ovunque

e capace di risolvere numerosi problemi, specialmente in Paesi con scarse risorse idriche.

Valerio, Simone, Thomas e Lorenzo

processi meno usuranti

giovane economia italiana

credono in un futuro diverso. Un domani fatto di cibo sicuro e qualità, grazie a tecnologie più attente e, dal punto di vista ambientale e anche umano. Un esempio virtuoso della, che non è più un problema ma un valore aggiunto per l’ambiente.