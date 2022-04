Fmi: "Da guerra e inflazione forte battuta d'arresto per la crescita"

"Stiamo affrontando una crisi, la guerra, che si va sommare a un'altra crisi, la pandemia, e siamo di fronte a un crescente rischio: una frammentazione dell'economia mondiale in blocchi geopolitici".

Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva. "Per la prima volta in anni - aggiunge - l'inflazione è diventata un chiaro pericolo per diversi Paesi. Ciò è una forte battuta d'arresto per l'economia mondiale".