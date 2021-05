Milano, 68enne si risveglia dallo stato vegetativo grazie alla videochiamata del figlio

E' stato un "ciao" appena pronunciato a riportala alla vita, all'improvviso. Dopo un'emorragia celebrale, infatti, una 68enne era caduta in uno stato vegetativo che sembrava irreversibile, ma una videochiamata del figlio l'ha fatta uscire inaspettatamente da quella condizione che durava da quasi un anno e mezzo. E' accaduto a una 68enne, ospite della rsa Leopardi di Parabiago (Milano) da agosto 2020, come racconta LegnanoNews.

Così, contro ogni previsione, l'anziana ha risposto con un “ciao” con il labiale al saluto del figlio Andrea che era in videochiamata e gli ha chiesto cosa stesse facendo. Grande lo stupore dei presenti e del figlio stesso.

Dopo quel primo "ciao", si legge su LegnanoNews che riporta il racconto dalla struttura, "la signora ha parlato (senza emissione di suoni a causa della presenza della tracheocannula) esprimendo il desiderio di vedere anche nuora e nipoti. Ha, infine, mosso le mani, facendo anche il segno di pollice in su e ha mandato un bacio al figlio e all’infermiera, aggiungendo che gli operatori "sono stati bravi con lei".

Non senza manifestare stanchezza, - continua il racconto - "ha inoltre fatto capire al figlio e all’operatrice che stava gestendo la chiamata che, in tutto questo tempo, ha sempre potuto sentire voci e stimoli, "ma non riusciva a comunicare".