Covid, 19enne si risveglia dal coma dopo dieci mesi e scopre la pandemia

La bella notizia è che dopo dieci mesi si è risvegliato dal coma, la brutta è che non sapeva nulla della pandemia. E' quanto capitato a un 19enne inglese, Joseph Flavill, riemerso in questi giorni da un lungo sonno che lo ha tenuto completamente all'oscuro del coronavirus: era stato investito da un'automobile lungo le strade di Burton upon Trent, nello Staffordshire , il primo marzo 2020, tre settimane prima che venisse imposto il primo lockdown nel Regno Unito.

La notizia è riportata dai media britannici. Joseph, a causa del grave trauma cerebrale subito, ha trascorso i mesi successivi all'incidente senza coscienza, fino al graduale risveglio cominciato qualche settimana fa. "Non sa nulla della pandemia perché di fatto ha dormito per 10 mesi - ha raccontato al Guardian una sua zia- La sua consapevolezza comincia ora a riaffiorare, ma non riesco ad immaginare come potrebbe capire cosa è successo nel mondo nell'ultimo anno".

A causa delle regole anti-Covid, i familiari finora non hanno potuto fargli visita con contatti che si sono limitati alle videochiamate e intanto, durante il suo ricovero, Joseph ha anche contratto il coronavirus due volte.