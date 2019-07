Migranti, Onlus sotto accusa per truffa: 11 arresti tra Milano e Lodi

Le quattro Onlus coinvolte nell'inchiesta avrebbero utilizzato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici, indetti tra il 2014 e il 2018 dalle prefetture di Lodi, Parma e Pavia, per gestire l'accoglienza di centinaia di migranti. I rappresentanti legali delle Onlus avrebbero utilizzato per "scopi personali" oltre 4,5 milioni di euro dei circa 7,5 milioni ottenuti illecitamente.



L'inchiesta dei pm di Milano ha portato in tutto ad 11 ordinanze cautelari: una in carcere, 5 ai domiciliari e 5 obblighi di dimora.