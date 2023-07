Merate (Lecco), beve disgorgante pensando sia collutorio: morto 55enne

Pensava fosse collutorio, e invece era un disgorgante per scarichi di lavandini e servizi igienici.

Un tragico scambio che si è rilevato fatale. È morto così, per le gravi ustioni a bocca, gola ed esofago, un uomo di 55 anni a Merate, in provincia di Lecco. Come riporta Il Giorno, è stato lui stesso ad allertare gli operatori sanitari di Areu nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 luglio: dopo essersi sciacquato la bocca con il liquido, aveva infatti avvertito un sapore strano e un fortissimo bruciore. Trasportato con urgenza in ospedale, la situazione era però già compromessa.