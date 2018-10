Mensa Lodi, il ministro Bussetti: "Il sindaco ha solo applicato la legge"

Sulla questione mensa a Lodi, interviene anche il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. "Penso che il sindaco non abbia fatto altro che applicare la legge". Secondo il ministro, infatti, le nuove linee guida approvate del Comune sono "un primo approccio rispetto a una risoluzione di problemi. Penso che il sindaco voglia andare in fondo ai bisogni delle persone ma anche essere garante delle norme. A me la vicenda - sottolinea - sembra in via di risoluzione. Se poi si vogliono strumentalizzare certe situazioni".