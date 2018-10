Mensa Lodi, Salvini contro Fico: "Si limiti a fare il presidente della Camera"

"Roberto Fico faccia il presidente della Camera. Siamo qui per parlare di edilizia e, per rispetto all'Ance, non vado oltre". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, entrando all'assemblea dell'Associazione dei costruttori italiani, riferendosi a quanto affermato dal presidente della Camera, che aveva chiesto le scuse per il caso di Lodi e di far rientrare i bambini stranieri nella mensa scolastica.