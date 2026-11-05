Lusso a Milano, nella "bolla ovattata" al riparo dalle proteste: "Le lenzuola? 2mila euro a letto"

© Da video
Sotto le tensioni e gli scontri, sopra il comfort all'insegna del lusso. L'inviata di "È sempre Cartabianca" ha visionato una suite che affaccia su piazza Duomo a Milano, epicentro delle proteste contro il carovita sfociate poi in guerriglia urbana, protagonisti centinaia di giovanissimi del Movimento 17 ottobre fondato da Youssef Siher.
I divari nel capoluogo
Nell'altra Milano, al riparo dai disordini, sembra di vivere in una "bolla ovattata", fatta di letti king size e attenzioni verso i clienti su ogni necessità e perché no, anche capricci. "Abbiamo uno chef privato che si dedica completamente all'ospite, dalla prima colazione alla cena", spiega Elena Maria Piatti di AF Luxury Suites Milano mentre mostra all'inviata del programma di Rete 4 una residenza di pregio da 200 metri quadrati che include la vista su una delle piazze più belle e conosciute al mondo.
Poi si sofferma sulle lenzuola "fatte a mano di rasatello di seta seicento fili" che offrono la sensazione di "dormire su una nuvola". "Per quanto riguarda il prezzo costano 1.500-2mila euro per ogni letto", afferma. Dal noleggio dell'elicottero al bagno sensoriale con vista panoramica sulla cattedrale fino alla cura del corpo con le fleboclisi e medico presente: chi gestisce le suite di lusso spesso si trova a soddisfare le richieste di clienti, italiani e stranieri, intenzionati a non badare a spese. "Mi è capitato che per poche notti un ospite è arrivato a pagare il soggiorno 20mila euro", racconta Maria Elena Piatti.
Immobili di pregio ma non solo
Mentre in piazza infuriano le proteste di studenti e di chi pur lavorando non riesce col proprio stipendio ad arrivare a fine mese, nel vicino distretto del lusso di via Montenapoleone milionari facoltosi si immergono nello shopping a caccia del vestito o dell'accessorio "irrinunciabile". "Ci arrivano clienti che comprano articoli fino a 7.500 euro", spiega il titolare di una boutique di borse vintage fuori produzione. E aggiunge che per molti l'acquisto di una borsa di pregio dimostra uno status symbol, come per dire di "avercela fatta".