Lusso a Milano, nella "bolla ovattata" al riparo dalle proteste: "Le lenzuola? 2mila euro a letto"

Nell'altra Milano, al riparo dai disordini, sembra di vivere in una "bolla ovattata", fatta di letti king size e attenzioni verso i clienti su ogni necessità e perché no, anche capricci. "Abbiamo uno chef privato che si dedica completamente all'ospite, dalla prima colazione alla cena", spiega Elena Maria Piatti di AF Luxury Suites Milano mentre mostra all'inviata del programma di Rete 4 una residenza di pregio da 200 metri quadrati che include la vista su una delle piazze più belle e conosciute al mondo.