Botteghe Oscure cambia identità: l'ex quartier generale del Pci diventa hotel di lusso

Un tempo lì c'era l'ufficio di Enrico Berlinguer. C'erano le stanze segrete dove con Togliatti si decidevano le strategie del Pci, e così è stato per cinquant'anni. Ora quelle stesse camere sono diventate suite d'albergo, mentre tra i corridoi sopravvivono Gramsci, la cassaforte del partito e altri frammenti di memoria. E se prima via delle Botteghe Oscure racchiudeva mezzo secolo di storia della politica italiana, oggi rappresenta il simbolo di un cortocircuito ideologico. Dove si decidevano le strategie del Partito comunista italiano, oggi si servono cocktail d'autore e si accolgono turisti facoltosi arrivati da ogni parte del mondo, pronti a pagare fino a 3mila euro a notte per le camere più esclusive.