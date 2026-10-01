Così cambia il modo di viaggiare, il nuovo trend del 2027 è lo “slowxury travel”

Le dieci esperienze più interessanti dello slowxury - Il viaggio del futuro potrebbe quindi assomigliare sempre meno a una lista di monumenti da spuntare e sempre più a una collezione di esperienze personali. 1. Cenare a casa di una famiglia locale. Una tavola privata, prodotti del territorio e ricette tramandate in famiglia. 2. Imparare a cucinare con un cuoco del posto. Prima il mercato, poi il produttore e infine la cucina: non una semplice cooking class, ma un'immersione nella cultura gastronomica locale. 3. Visitare una piccola cantina con il produttore. Vigneti, degustazione e pranzo: il vino diventa una storia da conoscere, non soltanto un'etichetta da acquistare. 4. Lavorare con un artigiano. Ceramica, legno, pelle, tessuti, gioielli o liuteria. Il souvenir migliore è quello che si è contribuito a creare. 5. Fare un tour gastronomico con un abitante Panifici, mercati, botteghe e piccoli ristoranti: i luoghi scelti da chi quella città la vive davvero. 6. Fare foraging. Erbe, funghi e frutti spontanei raccolti insieme a una guida e poi trasformati in una cena. 7. Dormire in una masseria e lavorare nella campagna. Vendemmiare, raccogliere olive, preparare pane o formaggio. Il lusso non è soltanto guardare il paesaggio, ma entrarci dentro. 8. Scoprire un borgo con un residente. Storie di famiglia, botteghe, luoghi normalmente chiusi al pubblico: il contrario del turismo mordi e fuggi. 9. Scegliere un wellness legato al territorio

Terme, erbe, rituali e trattamenti tradizionali, ma con standard di ospitalità elevati. 10. Viaggiare su un treno panoramico. Perché anche il trasferimento può diventare parte della vacanza: meno aeroporti e coincidenze, più paesaggio da guardare dal finestrino.