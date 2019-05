Lo sfogo del capotreno: "Applausi se multo uno straniero, attacchi se multo un italiano"

"Vivo ogni giorno - è il racconto del capotreno- la stessa identica situazione; ogni volta che multo una persona che parla la lingua italiana e ha la faccia bianca, si alzano cori di avvocati difensori a dire tutti la stessa cosa: 'ma gli extracomunitari li fate viaggiare gratis'".



"Io controllo i biglietti, non i passaporti; - è la difesa - se passeggeri e pendolari hanno questa convinzione vuol dire che prima di me hanno controllato a tutti biglietti e passaporti. Che, poi, costoro sono gli stessi che quando faccio la multa 'a quella povera ragazza che non ha fatto in tempo a timbrare' si alzano soddisfatti, fieri e felici quando la multa di 50 euro va a uno che non parla italiano e non ha la pelle bianca".



"Non tollero che si dia per scontato che gli extracomunitari non paghino il biglietto sul treno, anche perché non potete saperlo. Io continuerò a dire che ad argomentazioni razziste non rispondo, le contestazioni vengano presentate all'azienda. Così come rifiuto i complimenti quando multo un non italiano".



Il capotreno passa a due esempi: "Tanto è orribile il clima in questo momento, che un mese fa, - è il primo esempio, - dopo aver multato un nordafricano, una passeggera mi ha dato del razzista. Non può essere che il mio lavoro venga strumentalizzato da chi è razzista e da chi lotta contro il razzismo ma che parte dal pregiudizio che i capitreno siano una categoria di razzisti. E' inaccettabile".



Ed ecco il secondo esempio: "Tre giorni fa sul treno da Milano a Pavia ho multato una giovane donna che si è decisa a pagare la sua multa e stava per farlo quando si è alzato il solito del 'però gli extracomunitari viaggiano gratis' e lei stessa lo ha zittito. Io allora, consegnandole il verbale, l'ho ringraziata per la risposta appena data. Questa è la popolazione in cui mi riconosco. Cara signora, lei mi ha ridato un motivo di speranza: basta al razzismo".