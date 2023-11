Legnano (Milano), spara alla compagna di 36 anni e poi si suicida: lei è grave

Tentato omicidio-suicidio a Legnano, in provincia di Milano, dove un 42enne, di origini colombiane, ha sparato alla compagna di 36 anni, sua connazionale, e poi ha rivolto la pistola contro se stesso uccidendosi.

La donna, ferita gravemente, è stata trasportata in ospedale a Legnano, in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano per ricostruire la vicenda, e i soccorritori del 118. I due vivevano nell'appartamento della sorella di lei e del marito, che lavora come guardia giurata: l'uomo ha usato la sua arma.