Giulia Tramontano, contestata a Impagnatiello l'aggravante della crudeltà | Difesa punta sulla perizia psichiatrica

Il barman si è accanito sul corpo della 29enne, uccidendola con 37 fendenti . È ciò che emerge dagli atti in vista del processo a carico del 30enne, che inizierà il 18 gennaio davanti alla Corte d'Assise di Milano, presieduta dal giudice Antonella Bertoja. Per questo motivo, il gip di Milano, Angela Minerva, ha contestato a Impagnatiello, in carcere da cinque mesi e rinviato a giudizio immediato per omicidio, l'aggravante della crudeltà . La giovane, incinta al settimo mese di gravidanza, è stata uccisa dal fidanzato nell'abitazione della coppia a Senago il 27 maggio . In totale sono quattro le aggravanti a carico del 30enne: premeditazione, crudeltà, futili motivi e rapporto di convivenza. Il barman rischia l'ergastolo ma la difesa punta a chiedere una perizia psichiatrica per l'imputato.

Tgcom24

I legali di Impagnatiello hanno spiegato di star valutando di presentare una richiesta di perizia psichiatrica nel processo per valutare la capacità di intendere e volere del giovane al momento dei fatti. Istanza che potrebbe far leva su consulenze difensive portate avanti in questi mesi. Una delle possibilità per la difesa dell'imputato teoricamente è anche quella di far acquisire tutti gli atti, rinunciando a sentire i testi in aula, in una sorta di rito abbreviato di fatto.



I legali di Impagnatiello valutano un percorso di giustizia riparativa I legali stanno anche valutando un eventuale percorso di giustizia riparativa, previsto, come da riforma Cartabia, per tutti i condannati. "Non parliamo ora di giustizia riparativa, però, deve ancora iniziare il processo", ha detto l'avvocato Giulia Geradini, che assiste il 30enne insieme alla collega Samanta Barbaglia.

La difesa ha chiarito che la giustizia riparativa - forma di risoluzione del conflitto e riparazione del danno con programmi di mediazione, del tutto sganciata dal procedimento penale e a cui le parti offese non devono necessariamente partecipare - è una possibilità per tutti i condannati. Tanto che il gip Minerva con formula standard, ha indicato, come previsto, questa "facoltà" per Impagnatiello nel decreto di giudizio immediato emesso mercoledì. I legali, quindi, valuteranno questa possibilità e potrebbero farne richiesta ai giudici della Corte d'Assise o più avanti nel corso del procedimento. Sarà, poi, nel caso, il Centro per giustizia riparativa del Comune di Milano a dover dare il via libera definitivo al programma, se ne individuerà uno adatto per il 30enne.