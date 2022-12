Legnano (Milano), da mesi senza una casa: famiglia con tre bimbi costretta a vivere in auto al gelo

Ignazio, manovale con contratto a termine, ha perso il lavoro ad aprile e in quel momento è iniziato l'incubo: non è più riuscito a pagare bollette e affitto dell'abitazione nella quale viveva con due bambine di 7 e 8 anni e la compagna Milena, incinta e con alcuni problemi legati alla gravidanza. Lasciata la casa, non trovando una sistemazione alternativa stabile, la famiglia si è trasferita in un magazzino di un amico, dormendo su di un materasso gonfiabile, e poi in auto, in un parcheggio.

Ethan nato il 6 dicembre con una paralisi alle corde vocali Milena, la moglie, ha trascorso l'intera gravidanza vivendo e dormendo in auto sui sedili posteriori della propria auto. Il 6 dicembre ha partorito il piccolo Ethan, nato con una paralisi alle corde vocali e subito trasferito in un ospedale di Milano dove è ancora ricoverato in terapia intensiva. In un video, registrato da Ignazio ma mai diffuso, il duro sfogo dopo l'ennesima notte passata in macchina: "Da mesi vivo in questa situazione e nessuno fa niente. Mia moglie è incinta e dormo in macchina con le mie due bambine piccole. Io lavoro, non rubo", ripete.

Il racconto alle figlie: "E' come quando andavamo in campeggio" Alle figlie Ignazio racconta di una vacanza, un'avventura: "Ho detto loro che era come quando andavamo in campeggio e dormivamo in tenda. La piccola però, che è quella più birichina delle due, non ci ha mai creduto. Pensavo che questa situazione sarebbe durata pochi giorni, ma ad oggi siamo ancora senza un tetto sulla testa e mio figlio sta lottando per uscire dall'ospedale".

L'intervento dei volontari: "In tanti anni mai vista una situazione del genere" Ad accorgersi per primi della gravissima situazione, l'associazione Il Sole nel Cuore di Legnano. "Appena abbiamo saputo della situazione drammatica in cui era costretta a vivere la famiglia ci siamo attivati per dar loro aiuto. Li abbiamo trovati una notte in un parcheggio, con le bambine al fianco della mamma incinta e completamente rannicchiata. In tanti anni di volontariato e aiuto a famiglie in difficoltà", spiega Valeria Vanossi, presidente dell'associazione, "non mi era mai capitato di vedere una situazione del genere".

I tentativi di trovare una nuova sistemazione La famiglia, anche tramite l'aiuto dei volontari, ha provato senza successo a trovare un alloggio presso alcune agenzie per la casa e privati, ma senza le adeguate garanzie economiche, nessuno ha concesso loro un affitto. Anche l'amministrazione comunale, con il sindaco di Legnano e gli assistenti sociali, hanno provato ad intervenire, ma al momento, non sono arrivate proposte concrete, se non l'housing sociale, che permetterebbe alla donna e ai figli di avere un alloggio, ma non a Ignazio, che sarebbe costretto, anche per via del proprio lavoro, a non vedere i suoi bambini.