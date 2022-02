Napoli, marito e moglie vivono in auto da tre mesi: "Siamo disoccupati e sfrattati, aiutateci"

Cerca un lavoro Michele per riappropiarsi di una vita dignitosa e prendersi cura della moglie malata. Sfrattato e disoccupato l'uomo residente a Camposano, nel Napoletano, vive da tre mesi nella sua automobile insieme ad Anna, sua moglie da 34 anni, che a breve dovrà subire un intervento e che necessita di cure mediche. A "Pomeriggo Cinque", Michele mostra alcuni momenti della loro quotidianità: la sveglia suona tutti i giorni alle sette e mezza, nella loro automobile non manca mai una cassa d'acqua e il pane integrale per la moglie che "deve perdere peso prima dell'operazione". "Grazie a quella piccola fontana - Michele la indica alle telecamere di Canale 5 - ci laviamo un po' le mani e la faccia", ma i soldi non ci sono e i due coniugi a fine mese non ci arrivano "neanche per mangiare".

Leggi Anche Madre e figlio vivono in auto sulla A1: la polizia stradale li aiuta

Dopo l'intervento Anna avrà bisogno di un periodo di convalescenza in un luogo adeguato e non freddo e scomodo come l'automobile. "Chiedo solo di lavorare per poter pagare un affitto, sono disposto ad andare ovunque nella provincia di Napoli". Così con queste parole Michele lancia un appello a Canale 5 per dare una svolta alla sua vita e "continuare a vivere e amare sua moglie".