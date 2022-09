Lecco, prima operazione negli Usa per Achille, bimbo di 6 mesi nato cieco: "I chirurghi sono molto soddisfatti"

"Solo col passare dei mesi però si riuscirà a capire se Achille potrà percepire la luce. Vi ringraziamo per tutta la generosità e la vicinanza che ci avete donato e che continuate a dimostrarci ogni giorno. Un abbraccio da Detroit. Achille, Sara e Simone", hanno aggiunto. La seconda operazione è fissata per il 21 settembre.

La raccolta fondi -

Antonio Capone

Per essere operato, il piccolo si è dovuto recare negli Stati Uniti, dove lavora uno dei pochi specialisti in questo campo, il dottor. Interventi e viaggio hanno però un costo molto elevato. Per questo, a fine luglio, i genitori di Achille, Sara e Simone, avevano aperto una raccolta fondi su GoFundMe. In poco tempo, sono stati raccolti più 400mila euro. Un'ondata di solidarietà che ha permesso alla famiglia di fissare le prime due operazioni (quelle del 7 e del 21 settembre).