Vercelli, bimbo resta orfano: paese si mobilita e raccoglie fondi

Con un assegno da quasi 32mila euro si è conclusa la raccolta fondi per aiutare Itan, un bambino di 7 anni di Tricerro (Vercelli) rimasto orfano dopo la morte della mamma. Subito dopo la scomparsa della donna l'associazione Famija Trisereisa aveva attivato una raccolta fondi. "Il giorno stesso in cui il bimbo si è trovato solo - ha raccontato il presidente Dario Foglia - il paese si è mobilitato: ora Itan frequenta le elementari ed è più sereno".

La mamma del piccolo Itan, Lorella, è morta a gennaio per una malattia che, in poco più di un mese, l'ha portata via ad appena 51 anni.

L'associazione Famija Trisereisa, che si occupa principalmente delle iniziative folkloristiche locali, aveva fatto partire immediatamente una raccolta fondi sulla propria pagina Facebook, che ha avuto donazioni da migliaia di euro, anche dagli Stati Uniti.

A febbraio una decina di associazioni locali, tra cui vigili del fuoco, Croce Rossa e Lg Trino Calcio, avevano anche organizzato un concerto benefico al Teatro Civico per raccogliere fondi. A distanza di dieci mesi i referenti della Famija hanno donato l'assegno ai tutori che si stanno occupando del bimbo; presenti, oltre al sindaco Carlo Borgo, anche rappresentanti di Biverbanca/Cassa di Risparmio di Vercelli, che si è occupata della parte burocratica della raccolta fondi.