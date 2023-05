Barca si ribalta sul Lago Maggiore durante una festa di compleanno: quattro morti

A bordo stavano festeggiando un compleanno Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una barca di 16 metri, forse una house-boat, che ha "scuffiato" a causa di una tromba d'aria, per poi capovolgersi. Tutti gli occupanti, pare una comitiva di stranieri che stava festeggiando un compleanno oltre a due membri dell'equipaggio, sono finiti nelle acque del lago, molti sarebbero riusciti a mettersi in salvo raggiungendo a nuoto la riva o altre imbarcazioni.

Tre persone sono state ricoverate in codice verde, altre due in codice giallo, mentre in 15 sono stati visitati ma non è stato necessaria l'ospedalizzazione. "Seguo con apprensione gli aggiornamenti delle squadre di soccorso sul posto che ringrazio", ha fatto sapere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.