Maltempo, forti allagamenti a Forino (Avellino): una vittima

Il maltempo ha causato una vittima al Sud.

Le forti piogge hanno provocato allagamenti a Forino, in provincia di Avellino, in particolare nella frazione Celzi. In questa zona è morto un uomo, di 45 anni, che è stato travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in un terreno invaso dall'acqua. La vittima era originaria di Contrada.