Alluvione in Romagna, un agricoltore di Bagnacavallo (RA): "Nella migliore delle ipotesi perdiamo il raccolto"

"Nella migliore delle ipotesi perdiamo il raccolto dell'anno, nella peggiore perdiamo direttamente la pianta". L'inviato di "Mattino Cinque News" raccoglie la frustrazione di Gigi Bosi, agricoltore di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, preoccupato per la situazione dei suoi campi dopo l'alluvione in Romagna.

"Al momento le piante sono in sofferenza, perché non hanno più ossigeno all'interno delle radici nel terreno, completamente allagato", spiega l'uomo, mostrando le foglie di un ciliegio considerato ormai "spacciato".

"Solo la mia, che è un'azienda di medie/piccole dimensioni, produceva tra i tre e i quattromila quintali di frutta", conclude Bosi, che gestisce un terreno di circa 25 ettari. "Parliamo di numeri molto importanti".