La conferma del San Raffaele: Briatore positivo al coronavirus

Flavio Briatore è positivo al coronavirus: la conferma arriva dall'ospedale San Raffaele, dove l'imprenditore è ricoverato. In una nota il nosocomio sottolinea che Briatore "si è rivolto all'Ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19", ma che prima del ricovero "è stato sottoposto , come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo" che "è risultato positivo". A questo punto l'imprenditore è stato posto in isolamento.