Covid, Briatore: problemi di prostata, ho fatto il tampone. Positivo? Può darsi

"Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato". Lo afferma Flavio Briatore, proprietario del Billionaire in Sardegna. "Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo", prosegue. "Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna". Briatore precisa di avere al momento "un'infiammazione alla prostata e quasi nient'altro. Ma mi sento bene, molto bene".