Ventenne scomparsa a Busto Arsizio (Varese), la madre: "Kimberly non ha molti amici"

Kimberly Bonvissuto, 20 anni, è scomparsa a Busto Arsizio (Varese) da tre giorni. A denunciare la scomparsa è la mamma che a "Pomeriggio Cinque" mostra la foto della figlia e chiede aiuto a chiunque possa averla vista. "Ho sentito mia figlia l'ultima volta lunedì pomeriggio quando mi ha detto che avrebbe cenato fuori e sarebbe rientrata per le dieci", spiega la donna a Canale 5.

Kimberly ha i capelli rossi e il giorno in cui è sparita indossava una tuta grigia, una maglia nera, un giubbotto nero e delle scarpe da ginnastica nere. "Da qualche anno non è fidanzata e non ha molti amici. Esce raramente di casa e di solito vede la cugina", spiega la donna che non sa con chi fosse uscita la figlia lunedì pomeriggio. "Ha sentito la cugina alle 21:30, le ha detto che sarebbe tornata a casa alle dieci, ma da quell'ora il telefono risulta spento", conclude la donna.