Da Pistoia a Lourdes per accendere il cero della pace da due quintali: il pellegrinaggio in Ape car di due 80enni

Cadavere abbandonato nel Varesotto, le foto dei tatuaggi per dargli un nome

Addosso la vittima non aveva documenti, e le sue impronte digitali non risulterebbero registrate in nessuna banca dati. I tatuaggi di cui sono state diffuse le foto sono cinque: il primo sull'avambraccio sinistro con stelle, un cuore e le scritte "I WALID Mama" e la parola "Salwa"; il secondo sul basso ventre con tre stelle, la parola "Prinse" e accanto il simbolo dell'infinito; il terzo, sulla schiena, rappresenta quattro carte da gioco, una palla con il numero 8 e la scritta "L'exTuZg", il quarto, all'interno del polso, con il simbolo dell'infinito, la parola "HAYAT" e un cuore; l'ultimo, infine, sulla coscia, rappresenta verosimilmente una corona con sotto la parola "King". L'anello è invece a forma di teschio con una sola pietra rossa. Gli investigatori invitano chi avesse informazioni utili a contattare la questura di Varese.