Incidenti sul lavoro, boscaiolo di 29 anni muore in Valtellina

Un 29enne è morto nei boschi di Tartano (Sondrio), mentre era impegnato a tagliare piante. Sono in corso le indagini per stabilire se l'infortunio letale sia stato provocato dalla caduta di un tronco o da una fune del macchinario adibito al trasporto del legname. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso: il giovane è morto sul colpo. Sul luogo i tecnici dell'Ats, i carabinieri e il Soccorso Alpino.

Stando a Sondrio Today, il boscaiolo, di Talamona, si trovava in Val Corta, a 1.260 metri di altezza, precisamente in località Bagini, quando, "mentre lavorava con un collega al disboscamento di un area privata, è stato colpito e travolto dal carrello usato per il trasporto della legna".

