Incidenti stradali: morto un 18enne a Forcola (Sondrio), una vittima a Bergamo

Ennesima giornata di incidenti stradali con vittime e feriti a Forcola (Sondrio) e Bergamo.

Un 18enne è deceduto e due coetanei sono rimasti gravemente feriti in seguito allo schianto di una vettura contro un muro che costeggia la strada provinciale delle Orobie. I tre giovani erano in auto e si stavano recando a scuola negli istituti superiori di Sondrio. I feriti sono stati estratti dall'abitacolo semi distrutto dai vigili del fuoco di Morbegno: il più grave è morto durante il trasporto all'ospedale di Lecco, dove ora si trovano ricoverati in prognosi riservata gli altri due. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. A Bergamo un 22enne è deceduto sul colpo dopo che la sua auto è finita in un canale: feriti gli altri tre passeggeri.